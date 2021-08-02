02 Августа 2021
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вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Источник объяснил смерть семьи в Краснодаре после первой прививки от коронавируса

Умершие после прививки члены семьи из Краснодара получили только первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.

По его словам, на 10-12 день после прививки у них был обнаружен COVID-19, и вакцинация была прервана.

Источник предположил, что летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным коронавирусом в поздней форме, а не с вакцинацией.

Напомним, Росздравнадзор проводит проверку после гибели трех членов семьи из хутора Ленина. Еще двое человек из этой семьи находятся в реанимации.

Скончались глава семьи (37 лет), его 36-летняя супруга, ее мать (58 лет), в реанимации находятся родители мужчины. Сиротой осталась 13-летняя дочь супругов, сейчас над ней оформила опеку тетя.

Что именно стало причиной смерти родственников – неизвестно. Тетя девочки рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", что у всех умерших был сахарный диабет (она не уточнила, являются ли ее родители диабетиками). Двое из семьи находились на диализе, маме девочки планировали провести плановую операцию, связанную с почками.

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Теги: вакцинация, семья, сахарный диабет



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