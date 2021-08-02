02 Августа 2021
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Уралвагонзавод передал больнице Нижнего Тагила реанимационное оборудование (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод передал больнице Нижнего Тагила реанимационное оборудование

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) передал Центральной городской больнице №1 Нижнего Тагила реанимационное оборудование.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, это пять систем мониторинга, которые предназначены для контроля основных параметров жизнедеятельности пациентов. Оборудование применяется в отделениях реанимации, анестезии, интенсивной терапии, а также реанимобилях. Системы существенно облегчат наблюдение за тяжёлыми больными: врачи теперь смогут отслеживать состояние пациентов дистанционно.

Решение об оказании содействия в приобретении систем мониторинга для ЦГБ №1 принял генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Сейчас ЦГБ является основным медицинским учреждением на территории Горнозаводского округа по приёму и лечению пациентов с вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. На месте развёрнут стационар на 600 коек, из них 37 реанимационных.

На протяжении всего периода пандемии Уралвагонзавод оказывает поддержку тагильскому здравоохранению. Так, в апреле прошлого года Уралвагонзавод приобрёл для Нижнетагильского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" стационарное лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус. В распоряжение ЦГБ №1 выделен транспорт с водителями. Медицинский центр Уралвагонзавода, который оказывает медицинскую помощь 30 тысячам работников, снимает нагрузку с других медучреждений города. А в рамках соглашения с ЦГБ №1 в заводских здравпунктах проходит вакцинация работников против COVID-19 .

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Теги: Уралвагонзавод, больница, реанимационное оборудование



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