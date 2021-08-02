02 Августа 2021
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Общество Свердловская область
День ВДВ (2018) | Фото: Накануне.RU

"Десантники – люди ответственные": День ВДВ на Среднем Урале проходит без происшествий

На Среднем Урале в разгаре празднование Дня воздушно-десантных войск, который традиционно отмечается 2 августа. Пока представители ВДВ ведут себя спокойно.
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Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявлял, что в случае, если десантников будет собираться больше, чем 500 человек, то к ним будут применены меры, в частности, штраф. Ранее из-за ситуации с коронавирусом региональный Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Накануне.RU обратилось за комментарием к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых, чтобы узнать, как проходит празднование.

"По состоянию на момент подготовки этого материала сведений о каких-либо происшествиях или нарушениях общественного порядка со стороны представителей десантных войск, сейчас находящихся в запасе, в органы внутренних дел и Екатеринбурга, и в целом по области, к счастью, не поступало. Десантники – люди ответственные, они хорошо понимают, в какой непростой обстановке в плане пандемии отмечается день ВДВ.

В Екатеринбурге мероприятия сегодня начались с участия в молебене в Храме-на-крови, в нем принимала участие небольшая группа "синих беретов". Затем они в установленном порядке проследовали на Плотинку в Исторический сквер, а оттуда – к мемориальному комплексу "Черный тюльпан", где, как и подобает настоящим воинам, возложили живые цветы и помянули минутой молчания память уральских земляков, проливавших кровь за целостность нашей страны и за то, чтобы все мы сейчас мирно жили, в различных военных конфликтах. И отдали за это самое дорогое – собственные жизни. В данный момент десантники находятся в ЦПКиО, ведут себя достойно и празднуют, в рамках имеющихся возможностей, свой памятный день", - отметил представитель свердловского Главка.

Пользуясь возможностью, полковник Горелых, как бывший представитель Краснознаменного Дальневосточного пограничного округа погранвойск, тепло поздравил десантников с их профессиональным праздником и пожелал им терпения, здоровья и благополучия в семьях.

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Теги: десантники, праздник, День ВДВ, Екатеринбург



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Ранее 29.07.2021 13:39 Мск Свердловский вице-губернатор о дне ВДВ: "В случае, если десантников будет больше 500, к ним предпримут меры"


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