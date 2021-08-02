Денис Аблязин стал вторым в опорном прыжке на Олимпиаде, набрав одинаковое количество баллов с победителем

Российский гимнаст Денис Аблязин стал вторым на Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке, набрав одинаковое количество баллов с победителем.

Результат двух прыжков Дениса - 14,783 балла. Такое же количество баллов получил и Чо Хван Шин из Южной Кореи. Однако корейский спортсмен расположился выше за счёт сложности первого прыжка.

Третье место в этой дисциплине завоевал представитель Армении Артур Давтян (14,733).

АБЛЯЗИН! ДЕНИС БЕРЕТ СЕРЕБРО В ОПОРНОМ ПРЫЖКЕ 🥈



Судьбу медалей решили сотые балла. Денис показал невероятную сложность и одинаковые оценки с Син Джи-Хваном, но судьи отдали золото корейцу 🤷‍♂️



Какой-то сумасшедший финал! Для нас Аблязин все равно чемпион! pic.twitter.com/iFCrIAVgZM — Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021

Отметим, что ранее Аблязин стал золотым призёром Олимпийских игр в Токио, победив в командном многоборье.