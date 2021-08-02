02 Августа 2021
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Спорт
Денис Аблязин на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Денис Аблязин стал вторым в опорном прыжке на Олимпиаде, набрав одинаковое количество баллов с победителем

Российский гимнаст Денис Аблязин стал вторым на Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке, набрав одинаковое количество баллов с победителем.

Результат двух прыжков Дениса - 14,783 балла. Такое же количество баллов получил и Чо Хван Шин из Южной Кореи. Однако корейский спортсмен расположился выше за счёт сложности первого прыжка.

Третье место в этой дисциплине завоевал представитель Армении Артур Давтян (14,733).

Отметим, что ранее Аблязин стал золотым призёром Олимпийских игр в Токио, победив в командном многоборье.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, спортивная гимнастика, Денис Аблязин, серебряная медаль, результат, Чо Хван Шин



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