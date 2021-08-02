В Свердловскую области прибыла крупная партия вакцины "Спутник Лайт"

На Средний Урал доставили уже вторую партию новой зарегистрированной в России вакцины "Спутник Лайт", которая отличается от более популярных аналогов тем, что является однокомпонентной. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. В последние дни мы несколько раз устанавливали печальные "рекорды" по количеству заболевших и по смертности. Спасение по-прежнему одно – коллективный иммунитет, которого можно достичь только с помощью прививок. Сегодня мы получили крупную партию вакцины "Спутник Лайт" – сразу 67,3 тыс. доз", – написал на свое страничке Куйвашев.

По его словам, сейчас посылку разгружают в аэропорту "Кольцово" и уже в ближайшее время препарат распределят по медучреждениям всего региона. Список медучреждений, где его будут применять, можно посмотреть на сайте Городского центра медицинской профилактики. Более того, вакцина появится и в торговых центрах.



"Преимущество "Спутник Лайт" в том, что вакцина однокомпонентная. В отличие от остальных препаратов здесь достаточно одного укола. Эта вакцина может использоваться как для первой вакцинации, так и для повторной. Если у вас уже есть иммунитет к ковиду, то уровень антител у вас может вырасти в 40 раз. Это очень важно", - заявил губернатор.

Напомним, что первая партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" была доставлена в Свердловску область 27 июля в размере 13 тыс. доз.