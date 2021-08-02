02 Августа 2021
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Общество Москва
метро, знак инвалида (2019) | Фото: Накануне.RU

Пранкера, пугавшего людей в метро "приступами ковида", приговорили к двум годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил пранкера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии за розыгрыш с изображением "приступа ковида". Пранкер изображал припадки в вагонах метро в разгар пандемии, чем очень пугал пассажиров, у них начиналась паника, а в это время напарники Джаборова снимали происходящее на видео и потом публиковали в сети.

Блогер выйдет на свободу через три недели – во время судебного разбирательства он находился в СИЗО, что зачли ему в отбывание срока.

Прокурор просил приговорить пранкера к четырем годам лишения свободы, статья была "хулиганство по предварительному сговору". "Коллеги" Джаборова получили условные сроки.

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Теги: пранкер, издевательство, розыгрыш, лишение свободы, хулиганство



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