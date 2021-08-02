Число погибших из-за ЧП на химкомбинате в Ростовской области возросло до шести

Еще два сотрудника химкомбината "Каменский" в Ростовской области умерли в больнице, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, количество погибших в результате аварии и пожара выросло до шести.

По словам источника, врачи борются за жизнь последнего выжившего мужчины.

29 июля на предприятии, где производятся в том числе боеприпасы, произошел пожар. В результате пострадали семеро рабочих, у них был диагностирован химический ожог 100% тела.

О причинах аварии и ее сути не сообщается. По данным источника "Интерфакса", возможно, речь идет о несоблюдении технологических требований и требований безопасности.