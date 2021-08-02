"Вылечу руку и буду готовиться в Играм-2024". Олимпийский чемпион из Нижневартовска рассказал о профессиональных планах

Олимпийского чемпиона Максима Храмцова и его тренера Александра Лашпанова с победой в Токио поздравил президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов во время виртуальной встречи. Терехов пожелал Максиму успешной реабилитации после травмы и скорейшего возвращения в спортзал, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

"Мы очень надеялись и верили в то, что Максим завоюет "золото"! К Олимпиаде он был очень хорошо подготовлен, - сказал Анатолий Терехов. - Благодаря победам наших спортсменов Россию уже назвали новой Меккой (домом) тхэквондо, это не только очень приятно, но и ответственно. Мы шли к этим высоким наградам долгие годы, и Олимпиада в Париже в 2024 г. должна стать подтверждением того, что мы на верном пути развития. Мы должны доказать, что результат в Токио – высокий профессиональный уровень нашей сборной, а непросто случайный успех".

Президент Союза тхэквондо России напомнил, что Максим Храмцов имеет довольно много высоких титулов, к примеру, он является победителем Международного турнира "Большой шлем". Это состязание собирает лучших спортсменов со всей планеты. Также Храмцов – чемпион мира 2017 г., двукратный чемпион Европы.

Во время встречи представители Союза тхэквондо рассказали, что нижневартовский олимпиец в настоящий момент является самым популярным тхэквондистом в мире по данным статистики о числе просмотров трансляций. Огромное количество зрителей планеты смотрели поединки по тхэквондо именно с участием Максима Храмцова. Россиянин заинтересовал болельщиков своей техникой. Они высоко оценили его внешние качества. Сам Храмцов во время встречи рассказал, что получил большой заряд энергии после того, как узнал о победе своего коллеги – накануне поединков Максима петербуржец Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг.

"Для нас медаль Миши стала огромной радостью. Такая хорошая энергетика была от неё. И я очень рад, что у нас с тренером все получилось. Когда я выхожу с Александром Вениаминовичем Лашпановым, у нас есть сильная уверенность в хорошем результате. Через три года – следующие игры, будем готовиться. Сейчас надо залечить руку и приступать к тренировкам. Из формы выходить нельзя, я должен постоянно её поддерживать. Если ты не тренируешься, тренируются другие", - поделился Максим Храмцов.

О том, что расслабляться некогда, сказал и личный тренер победителя Олимпиады. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, тренер отдела развития спорта высших достижений МАУ Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва" Александр Лашпанов во время онлайн-общения. Он поблагодарил всех, кто оказывал поддержку на пути к олимпийскому "золоту", первому в истории российского тхэквондо. Отметил верное, стратегическое решение главного тренера сборной России по тхэквондо Вадима Иванова, как можно раньше заняться подготовкой спортсменов к Олимпийским играм-2020. А также дал высокую оценку работе тренерского штаба, благодаря которой личные тренеры спортсменов органично были включены в подготовку.

"Сейчас слежу за реакцией иностранных соперников. Все недоумевают от того, что на Олимпиаде наша сборная взяла такие высокие награды. И пока они не могут найти причины, почему русские сделали такой прорыв? Они просто не могут понять, что у нас часто многое делается вопреки. Мы можем столкнуться с трудностями, но не опустим руки, - рассуждает Александр Лашпанов, - Пандемия? Значит, мы будем искать любую возможность тренироваться, на улице, где угодно, но заниматься. У всех ребят, которые участвовали в этой Олимпиаде, огромный заряд и желание идти дальше. Понятно, что делать прогнозы в спорте – дело неблагодарное, сохраниться эта команда в дальнейшем или нет, неизвестно. Главное, медали показали, что мы – на правильном пути. И масса людей в этом заинтересована".

В Югре наступает новый период развития тхэквондо. По словам директора окружного департамента физической культуры и спорта Сергея Артамонова, который также присутствовал на онлайн-встрече, этот вид спорта является базовым в округе. Им занимаются около 3 тыс. спортсменов.