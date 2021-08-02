Ремонт дорог, коронавирус и метро. Глава Екатеринбурга ответил на волнующие горожан вопросы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с горожанами волнующие их темы относительно развития города и помощи его населению. Ответы градоначальника на самые актуальные вопросы опубликованы в новом выпуске "Вечерки". Помимо темы ремонта дорог, были также затронуты планы по развитию наземного метро, вопросы общественного транспорта и поддержки медиков в период пандемии.

К сожалению, помимо волонтеров и предоставления Орловым и губернатором Евгением Куйвашевым авто медучреждениям, врачам пока не предусмотрена иная мера поддержки. Напомним, что власти города рассматривают возможность введения обязательной вакцинации определенных категорий населения, в том числе и медиков.

А вот с ремонтом дорог дела обстоят куда интереснее. Мэр заявил, что работы на ул. Викулова новый подрядчик может завершить не 1 октября, как предусмотрено в контракте, а уже 10 августа. Прошлую подрядную организацию, которая и затянула со всеми сроками, УФАС внесла в реестр недобросовестных подрядчиков, а договор с мэрией был расторгнут. На Блюхеровском мосту работы также могут быть завершены не 30 августа, а 25, несмотря на то, что контрактом предусмотрена дата – 14 сентября.

"Ремонты дорог и путепроводов я держу на личном контроле, и, как говорил ранее, у администрации есть чёткие договорённости с подрядными организациями, выполняющими ремонтные работы, по их ускорению. Там (на мосту на Блюхера) есть свои технологические тонкости, связанные с необходимостью исключить колебания и удары, возникающие при прохождении автотранспорта через путепровод. Основные работы — вскрытие, демонтаж изношенных элементов и заливка их бетонной смесью — подрядчик уже выполнил. Впереди — обустройство гидроизоляции и укладка асфальта", - сообщил Орлов.

Следом за дорогами, пойдет и развитие общественного транспорта. Только недавно был дан старт строительству нового района "Новокольцовский", а некоторые из горожан уже присматривают там квартиру. Глава города успокоил местных жителей, пообещав связать отдаленные районы с городом наземным метро, благодаря чему родственникам и друзьям не составит труда навестить новоселов.

"Во время командировки в Москву я обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым проект наземного метро, которое свяжет отдалённые районы с центром. Идею полностью поддержали. Костяком проекта, представленного на "Иннопроме-2021", станут уже существующие железнодорожные линии. Это будет закольцованное вокруг Екатеринбурга движение с радиальными ветками до ближайших станций пересадок", - заявил градоначальник.

Немаловажной проблемой оказался и уже существующий общественный транспорт, который не часто курсирует после 21.00-22.00. Глава города выразил надежду, что ситуацию помогут решить 60 новых автобусов, которые прибудут в Екатеринбург уже осень в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".