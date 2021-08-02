Девушек, устроивших "шоу с обнаженкой" у полиции в Екатеринбурге, отправили под арест

Суд принял решение по девушкам, устроившим "шоу с обнаженкой" у здания полиции в Екатеринбурге.

Напомним, инцидент случился на прошлой неделе возле отдела полиции №5, что на улице Сакко и Ванцетти. Одна из дам показывала свою голую пятую точку, вторая же запечатлела эти кадры.

Выяснилось, что обе являются блогершами. Вскоре после начала "перфоманса" девушек задержали стражи порядка. Против них возбудили административные дела о мелком хулиганстве.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, суд рассмотрел материалы полиции и признал обеих "звезд уральской столицы" виновными.

"Суд приговорил "модель" к трем суткам административного ареста, а фотографа – к двум", - отметил полковник Горелых.

Напомним, до решения судьи обе "звезды" содержались в полиции под стражей.