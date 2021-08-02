02 Августа 2021
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Пожары в Якутии (2021) | Фото: t.me/bazabazon / телеграм-канал Baza

"Непроглядная тьма, нечем дышать": в Якутии из-за пожаров днем больше не видно солнца

В якутских селах из-за лесных пожаров и затянутого дымом неба днем наступает темнота. Так, в Кобяйском улусе жители пожаловались на пугающее явление: "Примерно в 13:30 вдруг стало темно, как ночью. Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел". В Вилюйском районе люди жалуются на то, что им нечем дышать. 

Из-за снижения видимости временно прекратили вылеты пожарные БЕ-200 и ИЛ-76П.

Всего в республике зафиксировано 164 природных пожара, за сутки ликвидировано 15 на общей площади свыше 61 тысячи га.

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Теги: лесные пожары, якутия, темнота



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