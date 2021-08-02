"Непроглядная тьма, нечем дышать": в Якутии из-за пожаров днем больше не видно солнца

В якутских селах из-за лесных пожаров и затянутого дымом неба днем наступает темнота. Так, в Кобяйском улусе жители пожаловались на пугающее явление: "Примерно в 13:30 вдруг стало темно, как ночью. Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел". В Вилюйском районе люди жалуются на то, что им нечем дышать.