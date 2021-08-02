02 Августа 2021
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акаев аскар акаевич (2004) | Фото: Накануне.ru

Экс-президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек на допрос

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Бишкек, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на госкомитет национальной безопасности (ГКНБ).

Акаев находится в здании ГКНБ, с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению "Кумтор".

Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения.

Как сообщает издание 24 kg, Акаев прибыл в Бишкек самолетом "Аэрофлота" вместе с сыном Илимом. Бывший президент сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания, сообщил экс-премьер Феликс Кулов.

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, был отстранен от должности в результате переворота и находился в Москве. Бакиев также был свергнут в ходе революции, впоследствии суд заочно приговорил его к пожизненному заключению. Сейчас он находится в Белоруссии, пишет "Коммерсант".

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Теги: киргизия, аскар акаев, бишкек



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