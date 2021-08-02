02 Августа 2021
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: blog-poleznostei.ru

На Южном Урале мужчину будут судить за хищение денег у микрофинансовых организаций

31-летнего жителя Уссурийска будут судить по обвинению в хищении денег у микрофинансовых организаций в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый через Интернет направлял в микрофинансовые организации заявления о выдаче займа, указывая реквизиты чужих паспортов, которые находил в Интернете, и изготавливал фиктивные фотоизображения страниц паспортов. На их имя он рагистрировал личные кабинет и похищал деньги.

В результате ущерб был причинен 16 микрофинансовым организациям на общую сумму свыше 190 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал.

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Теги: суд, мошенничество,



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