Первый пассажирский рейс аэропорт Тобольска примет уже этой осенью

Строительство аэропорта в Тобольске выходит на заключительный этап, сообщили Накануне.RU в "ЗапСибНефтехим".

Прогресс строительно-монтажных работ в терминале и прилегающем административном здании превысил 93%.

В настоящее время внутри аэровокзала возводят досмотровое оборудование и установки радиационного контроля. Проверку проходить будут не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта. Параллельно ведутся работы по благоустройству и озеленению территории аэропорта.

"На 80 тыс. кв. м. территории аэропорта будут оформлены зеленые газоны – для воссоздания естественности ландшафта и экосреды. Данные работы мы планируем завершить до конца лета. Осенью 2021 года новый аэропорт в Тобольске встретит первый пассажирский рейс", - прокомментировал руководитель проектного офиса "Строительство аэропорта в Тобольске" Алексей Мушкин.

Привлечением авиакомпаний и развитием регулярного пассажирского авиасообщения из Тобольска в другие города России и крупнейшие международные пересадочные хабы будет руководить оператор УК "Аэропорты регионов". Управление аэропортом будет передано ему после сдачи в эксплуатацию.

Пропускная способность воздушной гавани составит до 380 человек в час.