02 Августа 2021
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Общество Свердловская область
администрация Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Никаких салютов и звездных концертов. Коронавирус вынуждает Екатеринбург отказаться от самых ярких событий Дня города

Из-за пандемии коронавируса и усугубляющейся эпидемиологической обстановки, власти Екатеринбурга приняли решение отказаться от салюта и, вполне возможно, даже от приглашенного гостя на День города. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. При этом, несмотря на онлайн-формат, празднование 298-летия уральской столицы будет наполнено различными событиями: от традиционного возложения цветов, до выступления творческих коллективов.

"С большой вероятностью приглашенной звезды не будет, постараемся максимально продемонстрировать свои творческие силы и таланты. Действительно в студии будут и детское творчество, и танцевальное, и разная жанровая принадлежность, и очень большой образовательный блок, в том числе, касающийся последних событий в сфере культуры", - заявил Марков.

День города стартует 14 августа и пройдет в режиме телемарафона. В установке большой центральной телестудии администрации поможет команда "Четвертого канала", которая значительную часть эфира будет вещать с крыши городской администрации. Ожидаются прямые эфиры и с Площади 1905 г., а также трансляция возложения цветов, городской свадьбы и поздравлений всех семи районов Екатеринбурга. В эфире также примут участие почетные граждане, а завершится празднование концертом симфонического оркестра, который будет выступать живьем в парке им. Маяковского.

К сожалению, от салюта решили отказаться, однако Марков высказал надежду на то, что в следующем году горожане смогут насладиться яркой программой, как это было до начала пандемии.

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Теги: День города, Екатеринбург, празднование, салют, онлайн-формат



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