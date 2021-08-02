Стрелок Каменский выиграл "серебро" в стрельбе из винтовки с 50 метров на Олимпиаде
Сергей Каменский стал вторым в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров на Олимпийских играх в Токио.
Российский спортсмен набрал в финале 464,2 очка и уступил лишь представителю Китая Чжану Чанхуну, у которого в активе оказалось в итоге 466,00 баллов (мировой рекорд). Третье место у серба Миленко Себича (448,2).
Отметим, что ранее в Токио Каменский вместе с Юлией Каримовой выиграли бронзовую награду в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в миксте.
СЕРЕБРО! Сергей Каменский повторил свой результат пятилетней давности в Рио 🥈— Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021
Наш стрелок снова доказал, что он – звезда ⭐️
Это уже вторая награда Каменского в Японии. До этого он взял бронзу в миксте 🥉 pic.twitter.com/ScqDV9WHbt