В Екатеринбурге отправили в колонию мигранта, убившего 19-летнюю девушку на автомойке

В Екатеринбурге суд вынес приговор мигранту, обвиняемому в убийстве 19-летней жительницы города Яны Смирновой.

Напомним, девушка пропала без вести 28 февраля прошлого года, а спустя три недели ее труп с признаками криминальной смерти нашли в 30 километрах от уральской столицы. Предполагаемый убийца был задержан – им оказался мигрант, работавший на одной из автомоек.

Как показало расследование, в конце февраля 2020 года обвиняемый с 19-летней девушкой находился в помещении автомойки на улице Щорса: на почве ревности мужчина нанес ей несколько ударов в область бедра, а затем вооружился предметом, используемым в качестве петли, и задушил свою жертву.

После этого труп Яны Смирновой был вывезен им на территорию Белоярского городского округа, где и был впоследствии обнаружен на обочине трассы под слоем снега и грунта. Подозреваемый был задержан 16 марта.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, подсудимый своей вины так и не признал. Суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.