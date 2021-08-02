02 Августа 2021
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Александр Ильтяков (2017) | Фото:Накануне.RU

Депутат Госдумы Ильтяков заявил, что не сравнивал храмы с сараями

Депутат Госдумы Александр Ильтяков уточнил свое высказывание, где он якобы сравнил православные храмы с сараями.

Парламентарий пояснил, что имел виду совсем другое: не надо строить здания -"сараи", в которые не придут люди.

"Я лишь сказал, что не нужно строить сарай, в который не придут люди, это оскорбление Бога на земле. Для кого тогда мы строим это помещение, если оно не нужно населению?", - цитирует Ильтякова РИА Новости.

Ранее более десятка православных верующих подали заявление в МВД на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова после его скандального высказывания.

Напомним, на встрече с жителями одного из районов Курганской области, в ответ на просьбу батюшки построить храм вместо подписания некого документа о ведении праведного образа жизни, Ильтяков назвал храм "сараем".

"А для кого мне строить ваш сарай, скажите, пожалуйста?" - заявил "единоросс". После этого половина участников встречи ушла.

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Теги: александр ильтяков, храмы-сараи, депутат госдумы



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