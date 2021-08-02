Российские велосипедистки стали третьими в командной гонке на Олимпиаде

Велогонщицы на треке Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали третьими в командной гонке на Олимпийских играх в Токио.

В гонке за бронзовую награду российская пара с результатом 32,252 секунды победила дуэт из Нидерландов (32,504).

Победу же в этой дисциплине одержали представительницы Китая (31,895), которые были быстрее девушек из Германии (31,980).

Отметим, что на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Шмелёва и Войнова в командном спринте были вторыми.