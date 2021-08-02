Российские велосипедистки стали третьими в командной гонке на Олимпиаде
Велогонщицы на треке Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали третьими в командной гонке на Олимпийских играх в Токио.
В гонке за бронзовую награду российская пара с результатом 32,252 секунды победила дуэт из Нидерландов (32,504).
Победу же в этой дисциплине одержали представительницы Китая (31,895), которые были быстрее девушек из Германии (31,980).
Отметим, что на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Шмелёва и Войнова в командном спринте были вторыми.
ДА! Шмелева и Войнова взяли бронзу в командом спринте 🥉— Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021
Наши велогонщицы завоевали награды на второй Олимпиаде подряд. Какие же умницы 👏
В борьбе за бронзу Даша и Настя уехали от соперниц из Нидерландов. pic.twitter.com/EveSSAZRe2