Гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на Олимпиаде

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио.

Результат российской спортсменки - 14,166 балла. Впереди только представительница США Джейд Кэри (14,366) и итальянка Ванесса Феррари (14,200).

😍 Мельникова! ДААААА! Геля – третья в вольных упражнениях 👏👏👏



Наша гимнастка завоевала третью медаль в Токио! Просто королева!



Ангелина разделила третье место с хозяйкой Игр Мураками. Золото забрала американка Кэри, серебро – итальянка Феррари. pic.twitter.com/SraTcoGKtJ — Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021

Напомним, что ранее на Олимпиаде в Токио Мельникова стала третьей в личном многоборье, а также завоевала золотую награду в командных соревнованиях.