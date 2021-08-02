Минздрав разрешил госбольницам использовать лекарства, купленные пациентами или благотворителями

Минздрав внес поправки в правила обязательного медицинского страхования, согласно которым медучреждения больше не будут штрафовать за использование лекарств, купленных самими пациентами или благотворительными фондами.

Вопрос легализации таких лекарств стоял уже давно и очень остро, отмечают эксперты. Они же говорят, что дело сделано только наполовину – надо еще и легализовать услуги, которые будут оказываться с помощью таких препаратов, пишет "Коммерсант".

По словам медиков, штрафы за использование таких лекарств раньше составляли 50% их стоимости.