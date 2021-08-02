Муж легкоатлетки Тимановской уехал из Белоруссии на Украину

Муж белорусской бегуньи Кристины Тимановской Арсений Зданевич заявил, что покинул Белоруссию после инцидента с участием его супруги на Олимпиаде-2020 в Токио.

Он уточнил, что уехал в Киев, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным Mash, оттуда он планирует лететь в Польшу.

Напомним, легкоатлетка Тимановская, которую власти страны решили вернуть с Олимпийских игр в Токио, пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката. Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям.

Появилась информация, что в ЕС заявили о готовности рассмотреть предоставление убежища бегунье.

Также сообщается, что спортсменка подала документы на получение политического убежища в Польше. В ответ на это страна предложила ей гуманитарную визу.