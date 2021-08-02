В Югре насмерть сбили главреда местной газеты

В Советском погибла главный редактор местной газеты "Первая Советская" Олеся Шарнина. По данным Госавтоинспекции Югры, женщину сбил автомобиль "Хендай", передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, 28-летний мужчина во время обгона не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил пешехода. Информацию о смерти главреда подтверждает коллектив газеты.

"В нашем коллективе — большая беда. Трагически погибла главный редактор газеты «Первая Советская» Олеся Шарнина. Трагедия, которую невозможно понять, принять, осознать. Олеся — прекрасный друг, настоящий профессионал, отзывчивый человек. Она всегда шла по жизни с улыбкой, не боялась трудностей, на нее можно было положиться, ей можно было довериться. Сложно поверить в то, что тебя больше нет. Ты всегда будешь с нами: в наших сердцах, в нашей памяти", - говорится в сообщении "Первой Советской".

Прощание с Олесей Шарниной состоится 5 августа с 13.00 до 14.00 на площади ритуального зала. Подозреваемый в ДТП сейчас находится под следствием.