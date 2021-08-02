02 Августа 2021
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Экономика За рубежом
(2004) |

СМИ: США оказались на грани дефолта

США оказались на грани дефолта из-за окончания двухлетней заморозки лимита госдолга. Его предельное значение вот-вот начнет действовать, а это значит, что страна может оказаться не готовой исполнять свои обязательства по госбумагам, пишет Bloomberg.

На конец июня госдолг в стране составлял почти $28,5 трлн, сейчас эта сумма выросла еще.

Решение о пролонгации заморозки может принять конгресс. Он также может снова увеличить лимит. Но без решения парламента министерство финансов страны связано по рукам и ногам. Уже приостановлен выпуск некоторых гособлигаций.  

Впрочем, ситуация не экстраординарная: за последние десять лет США были на грани уже три раза.

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Теги: дефолт, госдолг, лимит, конгресс



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