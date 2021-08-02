Нежелание Смольного передать «Апраксин двор» инвесторам ускоряет разрушение памятника

Выселение арендаторов с торговых площадей «Апраксина двора» и нежелание Смольного привлечь к восстановлению комплекса инвесторов приведет к повышению темпов разрушения архитектурного памятника. Представители бизнеса считают, что большинство корпусов в скором времени придут в аварийное состояние, и только в таком случае вопрос может сдвинуться с «мертвой точки».

В связи с тем, что АО «Апраксин двор» лишилось права доверительного управления городскими помещениями этого объекта культурного наследия (ОКН), все 66 арендаторов будут выселены до сентября текущего года. Некоторые из них уже получили соответствующие уведомления. Об этом стало известно на прошедшем 28 июля круглом столе с участием владельцев корпусов «Апраксина двора», арендаторов и юристов. Срок договора истек 21 июня, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась его продлевать, рекомендовав применить конкурсную процедуру и провести торги на право доверительного управления территорией комплекса.

В настоящее время более 70 000 квадратных метров принадлежащих городу площадей «Апраксина двора» не используется. Здания простаивают, разрушаются и нуждаются в реставрации. Основная проблема заключается в том, что профильные комитеты Смольного не привлекают к проведению восстановительных работ инвесторов, готовых вложить средства в ремонт объектов комплекса и приспособление их к современному использованию. Примечательно, что еще в 2018 году одна из компаний получила статус стратегического инвестора и могла претендовать на целевое получение земельного участка, согласно федеральному закону «О защите конкуренции». Но подобная норма в петербургском законодательстве отсутствует, и поэтому в 2019 году в Законодательное собрание был внесен соответствующий законопроект, позволяющий привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Документ прошел два чтения, после чего был «заморожен», а вопрос по-прежнему остается открытым.

Как писала «Фонтанка», письмо с предложением отложить рассмотрение поправок в третьем чтении в ЗакС направил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, опасаясь, что город может лишиться прав на исторические здания, передав их бизнесу. В связи с этим стратегический инвестор до сих пор не может начать восстановление корпуса № 37–38, при том что в разработку проекта и проведение исторической экспертизы было вложено 27 миллионов рублей. В общей сложности к концу 2019 года компания планировала потратить почти 700 млн руб. на реставрацию этих объектов, но за прошедшее время работы и материалы подорожали в 1,5 раза, а стоимость самого проекта увеличилась до миллиарда рублей.

В экспертном сообществе убеждены, что такого простоя и, как следствие, разрушения архитектурного ансамбля можно было избежать, потому что город имеет возможность предоставить здания «Апраксина двора» инвесторам на основе федерального законодательства. Как заявил на круглом столе партнер юридической компании Versus.legal Даниил Подшивалов, федеральный закон имеет прямое действие, что позволяет начать процедуру предоставления этих объектов уже сейчас, но для этого необходимо желание городских властей. Руководитель отдела рынков капитала и инвестиций компании Maris Алексей Федоров, в свою очередь, считает, что надежд на проявление политической воли Смольного в решении проблемы «Апраксина двора» нет. По его мнению, большинство принадлежащих городу корпусов придет в аварийное состояние в том случае, если власти так и не передадут здания инвесторам, и только при таком сценарии развития событий вопрос сдвинется с «мертвой точки».

Бизнес продолжает попытки достучаться до властей, так как ситуация требует оперативного вмешательства, но в Смольном не проявляют заинтересованности. В частности, представители Комитета имущественных отношений и приглашенный на круглый стол глава Комитета по инвестициям Роман Голованов на встречу с предпринимателями не явились. Таким образом, диалог властей с бизнесом вновь не состоялся. Вероятно, чиновники решили проигнорировать приглашение в попытке избежать критики в свой адрес, ведь ранее предприниматели и эксперты уже дали оценку идеям «Комплексного развития территорий» и редевелопмента территорий через продажу объектов «Апраксина двора» на прямых торгах или на торгах с инвестусловиями, предложенным ранее Головановым. Представители бизнеса усомнились в компетентности профильного ведомства, так как предлагаемые проекты не могут быть реализованы из-за особенностей правового статуса объекта культурного наследия и действующего федерального законодательства.

Предприниматели также обращались напрямую к губернатору Беглову, требуя от него личного участия в дальнейшей судьбе «Апраксина двора». Соответствующее письмо было направлено градоначальнику 21 июля. Авторы обращения предложили вариант, который позволит воссоздать исторические архитектурные объекты комплекса, а также обеспечить перераспределение туристических потоков и создать полноценный городской квартал с развитой инфраструктурой. Но, несмотря на все инициативы бизнес-сообщества, городские власти продолжают игнорировать проблему, а петербуржцы вынуждены наблюдать за постепенным разрушением исторического памятника архитектуры, расположенного в самом сердце Северной столицы.