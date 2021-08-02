02 Августа 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Мошенники звонят уральцам с реального номера "телефона доверия" свердловского МВД

На Среднем Урале работают мошенники, звонящие с реального номера областного полицейского Главка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал врио начальника отдела по борьбе с мошенничествами УМВД по Екатеринбургу Александр Поздеев.

По его словам, кроме того, что мошенники называются сотрудниками банков, они могут выдавать себя за представителей различных силовых ведомств. При этом злоумышленники используют технологию подмены номера.

"Могут представиться сотрудниками МВД, ФСБ, Следственного комитета. Они могут напугать человека, сказав, что ими якобы проводится спецоперация по установлению банды мошенников, которые работают в банке. И если вы им не будете помогать и не будете оформлять на себя кредит, то они на вас заведут уголовное дело. При этом они могут позвонить с реально существующего номера банка, либо реально существующего номера правоохранительного органа. В данный момент у нас участились случаи, когда мошенники используют подмену номера, который зарегистрирован на "телефон доверия" ГУ МВД по Свердловской области", - рассказал Поздеев.

полиция, телефон, звонок(2016)|Фото: tulapressa.ru

После того, как человек, которому звонят, проверяет этот номер в интернете и убеждается, что это реальный номер полиции, то начинает верить аферистам. Представитель МВД советует в таком случае немедленно положить трубку, а если звонят "из банка" – перезвонить на номер "горячей линии", указанный на банковской карте.

"Сотрудники банка проинформированы о мошенниках и обязательно скажут человеку, чтобы он не слушал, что ему говорят, и шел писать заявление в полицию", - добавил Александр Поздеев.

Напомним, недавно лжесиловики похитили у жительницы Екатеринбурга почти 3 млн рублей.

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Теги: мошенники, МВД, номер



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