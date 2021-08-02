02 Августа 2021
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В РАН объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID-19

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции.

В интервью "Известиям" специалист пояснил, что повышенную защиту имеют люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров.

Тотолян добавил, что названные причины не носят абсолютный характер и оценивать их нужно комплексно.

В прошлом году в РАН заявляли, что существует группа людей, которая не заболевает COVID-19 даже при неоднократном контакте с зараженными.

Академик Российской академии наук, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян тогда сообщил, что причины этого феномена пока непонятны. Эксперт отметил, что его нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

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Теги: коронавирус, невосприимчивость к коронавирусу, ран



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