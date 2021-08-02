02 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
лаборатория, анализ, вирус, коронавирус, ОРВИ, пробирка (2020) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Средний Урал пятый день подряд ставит антирекорд по суточному количеству covid-зараженных

На территории Свердловской области пятый день подряд устанавливается новый антирекорд по суточному количеству зараженных коронавирусом. 29 июля - 499 случаев, а далее: 507, 512, 520 и наконец, сегодня - 527. Таким образом только за эти дни в регионе прибавилось 2 тыс. 45 заболевших. Общее число зафиксированных случаев в области - 108 тыс. 468 человек.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, также было зарегистрировано еще 22 смерти среди зараженных. За эти пять дней статистика увеличилась на 108 человек и достигла 4 тыс. 402 случаев.

При этом число выздоровевших также продолжает расти. Накануне было выписано 449 человек, увеличив количество выздоровевших до 100 тыс. 748 человек. За пять дней антирекорда выписали 2 тыс. 295 свердловчан.

Состояние 842 госпитализированных оценивается как тяжелое. 500 из них находятся в реанимации, в том числе 395 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 7 тыс.185. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что сегодня ночью на 74 году жизни скончалась депутат екатеринбургской городской думы Галина Арбузова. Причины не известны, однако депутат лечилась от коронавируса.

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Теги: коронавирус, статистика, зараженные, антирекорд



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