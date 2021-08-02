Капитального ремонта в России требуют 6700 школьных зданий - Минпросвещения

В Минпросвещения после критики президента России провели "детальный анализ" аварийных школ в стране.

Оказалось, что капитального ремонта на сегодня требуют 6700 школьных зданий или каждое десятое школьное здание в стране.

"Сегодня мы видим, где какой ремонт требуется, чтобы были современные условия: не текла крыша где-то, тепло было. Многие школы у нас были построены ещё в советское время и давно требовали капитального ремонта", - заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".

Он сообщил, что уже состоялось совещание со всеми регионами с участием вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, который курирует вопросы строительства.

"Договорились, что до 2 октября будет разработана та проектно-сметная документация, которая позволит нам ускорить проведение капитального ремонта – то, о чем сказал президент. Мы соответствующую помощь регионам будем оказывать совместно с Министерством строительства. И эту задачу решим", - добавил Кравцов.

Министр отметил, что вопросы, связанные с представлением проектно-сметной документации по школьным зданиям, которые требуют ремонта, будут точечно проработаны с каждым регионом. Он также добавил, что изменения в школах, в том числе пространства, цветовой гаммы, будут обсуждаться с самими школьниками – ребята смогут высказать свои пожелания и предложения.

Наконец, Кравцов пообещал выполнить поручение президент в поставленные сроки, поскольку "есть проект бюджета на ближайшие три года".

Напомним, на совещании с членами правительства Владимир Путин в конце июня возмутился: "У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями – их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента – находятся в аварийном состоянии. Что недопустимо! Эта программа должная быть подготовлена правительством до конца года с выделением необходимого финансирования".

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко недавно сообщил журналистам, что в восьми регионах страны есть школы, где нет ни воды, ни центрального отопления. При этом возможность обеспечить эти заведения необходимой инфраструктурой есть.