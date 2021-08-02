02 Августа 2021
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Происшествия
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В СК опровергли информацию о замеченном в Москве и области орском маньяке

Следствие не подтверждает информацию о то, что "орского маньяка" Валерия Андреева видели в Москве и области.

Глава Криминалистического центра Следственного комитета России Зигмунд Ложис заявил РИА Новости, что подтверждений данным сведениям нет.

В марте сообщалось, что студентка увидела фоторобот Андреева и вспомнила, что встретила его в Одинцово Московской области. Кроме того, РЕН ТВ передавал, что мужчину, напоминающего разыскиваемого, видели в электропоезде, следовавшем из столицы в Дрезну.

Маньяк был объявлен в 2012 году в розыск. Как сообщил Ложис, был установлен его генетический код, он внесен в федеральную базу данных геномной информации и проверяется на постоянной основе.

Андреев входит в список наиболее опасных разыскиваемых преступников, опубликованный на сайте МВД России. В 2019 году он пополнил список Интерпола.

По данным полиции Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего - на магистральных автодорогах и остановках. По данным следствия, мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу.

Заочно ему предъявлено обвинение в восьми убийствах, однако есть вероятность, что количество жертв может быть гораздо больше. Пропавших на территории Оренбургской области и близлежащих регионов насчитывается несколько десятков.

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Теги: орский маньяк, валерий андреев



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