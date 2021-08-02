02 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Магнитогорске иностранца будут судить за поддельную справку об отсутствии коронавируса

В Магнитогорске будут судить иностранного гражданина по обвинению в использовании поддельной медицинской справки об отсутствии COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина, чтобы оформить вид на жительство в Российской Федерации, предъявил в отделе по вопросам миграции УМВД медицинскую справку об отсутствии COVID-19. Однако было установлено, что ПЦР-тест и необходимые анализы иностранец не проходил.

На период следствия мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Иностранцу грозит до шести месяцев ареста.

В настоящий момент полицейские устанавливают лиц, организовавших изготовление и реализацию подложных справок.

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Теги: коронавирус, справка, суд,



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