На Ямале пострадавшая на детской площадке девочка получила компенсацию

В Надымском районе пострадавший на детской площадке ребёнок получит компенсацию за травму, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

В прокуратуру Надыма обратилась мать пострадавшей на детской площадке в посёлке Приозёрный девочки. Как оказалось, в рамках исполнения муниципального контракта ООО "Восток-Запад" некачественно курировало площадку, не меняя разрушенные элементы. В результате пострадавшая провалилась на горке, на которой отсутствовала доска. Прокурор руководителю организации внёс представление, а также направил в суд иск о компенсации морального вреда.

Решение суда – пострадавшая должна получить компенсацию в 70 тыс. руб., организация её уже выплатила. Нарушения устранены, разрушенные элементы восстановлены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.