В Минпромторге не верят, что полки российских магазинов могут опустеть

В Минпромторге не верят в то, что полки российских магазинов могут опустеть из-за нововведений в части утилизации упаковки. Ранее, напомним, крупные ритейлеры высказывали опасения, мол, система сыра, и, например, если не ввести какие-то товары в соответствующий реестр, их просто нельзя будет продавать.

"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", - цитирует РБК главу министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Он полагает, что между всеми ведомствами получится согласовать компромиссный вариант, "чтобы не создать эффект бабочки". Мантуров предложил властям советоваться с бизнесом.

Экологические нововведения планирует Минприроды. В ведомстве критически восприняли жалобы российских торговых сетей, упрекнув их в жадности и безответственном отношении к экологии, природе и будущему.