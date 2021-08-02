02 Августа 2021
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Экономика В России
олигарх, деньги, частный самолет, богачи, коррупция (2015) | Фото: civitas.al

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло почти на 40 млрд долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года выросло на 39,4 млрд долларов, показал рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 богатейших людей мира, в том числе 24 гражданина России.

Больше всех разбогател основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов – на 6,14 млрд долларов, до 29,2 миллиарда, что позволило ему занять четвертую строчку с состоянием 29,2 миллиарда долларов.

Также заметно увеличилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина – на 5,8 и 5,5 млрд долларов соответственно. Они занимают второе и третье место в списке, сообщает РИА Новости.

Самым богатым российским бизнесменом назван один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние составляет 33,4 миллиарда долларов, что на 3,36 миллиарда больше, чем в начале года. Замыкает пятерку совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — 21,3 миллиарда долларов, рост с начала года — 4,01 миллиарда.

Ранее сообщалось, что состояние 500 богатейших россиян превысило резервы ЦБ. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила ежегодный доклад о мировом благосостоянии, частью которого традиционно стали данные по России. Согласно им, менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 "сверхбогатых" граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян ($640 млрд).

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Теги: миллиардеры, богачи, российский миллиардеры



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