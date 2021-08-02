02 Августа 2021
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Турция Кемер пляж море (2017) | Фото: Накануне.RU

Уральцы не отказываются от отдыха в Турции, несмотря на лесные пожары

Отдыхающие в Турции уральцы просят сменить отели из-за ситуации с лесными пожарами, но эвакуации пока не планируется, как нет и массовых отказов от туров. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Напомним, власти Турции заявили о локализации 122 из 129 лесных пожаров в 35 провинциях. Возгорания унесли жизни минимум восьми человек, число пострадавших приближается к тысяче.

Как рассказал Михаил Мальцев, на данный момент информации о том, что объявлена эвакуация туристов из Турции, нет.

Турция Кемер пляж море(2017)|Фото: Накануне.RU

"Тем не менее, есть ряд рекомендаций со стороны Федерального агентства по туризму – это отказы от экскурсий в той части, где бушуют пожары, чтобы не подвергать себя лишней угрозе. Мы знаем о пожеланиях по смене отелей из района Сиде в район Кемера. Нельзя сказать, что это носит массовый характер, но, тем не менее, такие обращения есть. Особенно если есть медицинские показания, связанные с заболеванием легочной системы", - отметил президент УАТ.

По его словам, на данном этапе не стоит сильно драматизировать ситуацию.

"Массовых отказов нет, хотя по туркомпаниям есть запросы. Идет работа с туристами, у которых есть опасения на этот счет. Конечно, проблема присутствует, но она пока не носит такого характера, что необходимо было бы включаться МЧС и нам, и какими-то совместными усилиями ее решать", - заключил Михаил Мальцев.

Напомним, накануне ответственность за поджог лесов взяла на себя организация "Дети огня", признанная в Турции террористической.

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Теги: Турция, туристы, пожары, отдых



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