02 Августа 2021
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Персонажи передачи &quot;Наша Russia&quot;. (2020) | Фото: ТНТ

Губернаторы и депутаты перед выборами начали активно поздравлять россиян со всеми праздниками подряд

Действующие депутаты, высокопоставленные чиновники и губернаторы начали в разы чаще поздравлять россиян со всевозможными праздниками. Такое усердие и радушие, как отмечает "Коммерсант", совпало с приближающимися сентябрьскими выборами.

Издание приводит в пример вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (он же экс-губернатор Воронежской области), который осенью планирует снова побороться за место в парламенте. С апреля этого года Гордеев поздравил воронежцев уже 16 раз, хотя за последние три с половиной года обращался к ним всего пять раз.

По закону с момента предоставления документов в ЦИК начинается агитационный период, который накладывает на кандидатов определенные ограничения. В частности, лица, замещающие госдолжности, не имеют права пользоваться преимуществами должностного положения. Им в том числе запрещено публиковать отчеты о проделанной работе и распространять поздравления, если они не оплачены из избирательного фонда.

Но в региональных администрациях не стесняются размещения поздравлений, аргументируя это тем, что в обращениях кандидатов к гражданам на этот факт (что они кандидаты) указания нет. По идее, на тех же губернаторов можно подать в суд или пожаловаться в избирком, но они также чаще всего встают на сторону кандидата.

Юристы при этом считают поздравления, опубликованные на официальных сайтах, прямым нарушением закона. "Поздравление — это всегда что-то радостное, положительное. Естественно, оно оказывает на избирателя дополнительное влияние. Также и отчет — это демонстрация достижений. Именно поэтому эти две категории давно отнесены законодателем к материалам, носящим агитационный характер", - говорит юрист Роман Смирнов.

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Теги: нарушение, агитация, россияне, поздравление, выборы в госдуму, кандидаты



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