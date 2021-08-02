В США представили доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID

Документ, свидетельствующий о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса, представлен в палате представителей США.

Как сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов, отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.

Как сказано в докладе, утечка коронавируса могла произойти до 12 сентября 2019 года.

В отчете говорится, что уханьская лаборатория проводила исследования "мутаций с приобретением функции", это делалось "в небезопасных условиях", в результате произошла "утечка".

Главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол заявил, что пришло время полностью отказаться от версии, в рамках которой вирус распространился по миру с рынка морепродуктов, пишет РИА Новости.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщило, что как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года обратились в больницу с симптомами, характерными для заражения SARS-CoV-2. Косвенно это может служить аргументом в пользу искусственного происхождения коронавируса, подчеркивает издание.

Специалисты разведслужбы США при этом не смогли окончательно подтвердить ни одну из версий возникновения коронавируса. Отмечалось, что вряд ли ответ на этот вопрос будет доступен по прошествии отведенных 90 дней.

Напомним, президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток.