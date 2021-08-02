02 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-замминистра будут судить за хищение 15 млн рублей при строительстве центра по шорт-треку

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой, экс-директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексея Абаимова и руководителя коммерческой организации, обвиняемых в зависимости от роли каждого в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег при строительстве регионального центра по шорт-треку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемые похитили более 15 млн руб. при строительстве регионального центра по шорт-треку ледового дворца "Уральская молния".

Кроме того, как считает следствие, экс-заместитель министра и руководитель "Челябоблинвестстрой" получили взятки в размере 2,2 и 1,5 млн руб. от подрядчика за заключение и оплату иных контрактов.

На эти средства директор ОГКУ купил дорогостоящий автомобиль.

Татьяна Антонова была задержана в апреле 2020 г. и по решению суда заключена под стражу. 1 марта текущего года суд изменил ей меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий.

Уголовное дело направлено в суд.

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Теги: Татьяна Антонова, взятка, обвинение, уголовное дело, замминистра,



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