02 Августа 2021
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Политика Свердловская область Челябинская область Уральский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Челябинская область в лидерах по объему розничной торговли среди УрФО. Свердловская - в аутсайдерах

Челябинская область в январе-июне 2021 года вошла в число регионов с наибольшими показателями роста розничной торговли. Об этом сообщает telegram-канал "Региональная политика" со ссылкой на данные Росстата, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместе с Башкортостаном и Татарстаном, а также Новосибирской областью, Южный Урал добился динамики оборота розничной торговли на уровне 110% и выше. А вот Свердловская область не может достигнуть положительной динамики.

По данным Свердловскстата, оборот розничной торговли в Свердловской области в январе – июне 2021 года составил 578,6 млрд. рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января – июня 2020 года.

Регион начал выправлять свой свой показатель после затянувшегося крупного спада, и в январе-июне годовая динамика уже фиксировала снижение всего на 0,1%.

В Пермском крае население тоже чувствует себя не готовым к наращиванию объемов покупок, поэтому показатель розничной торговли вырос только на 3,6%. Пермьстат сообщает, что оборот розничной торговли в январе-июне 2021 года сложился в сумме 288,9 млрд руб., что составляет 103,6% к соответствующему периоду прошлого года.

В целом по России рост объемов розницы составил 10,2% к уровню 2020 года. Это символизирует возвращение торгового сектора к относительно нормальной жизни, считают эксперты.

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Теги: розничная торговля, статистика, оборот торговли



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