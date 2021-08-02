"Период заготовок и паника". Жители Екатеринбурга скупают сахар, опасаясь дефицита

Дефицит сахара в магазинах Свердловской области стал одной из самых обсуждаемых проблем среди населения, которое не устает жаловаться на пустые полки в магазинах. При этом торговые сети, правительство и даже проверяющие инстанции сообщают об отсутствии дефицита на рынке, а нехватку продукта списывают на высокий спрос и панику среди горожан на фоне информационной повестки.

Так, ранее в крупной федеральной франшизе "Верный", работающей на территории Среднего Урала, заявили о популярности товара из-за периода заготовок. Торговой сети приходится наращивать список поставщиков. В надзорных ведомствах также успокоили граждан, назвав пустые полки ежегодным событием, которое ни в коем случае не является дефицитом товара на рынке. Несмотря на это, как сообщают продавцы, народ в панике начал массово скупать сахар, из-за чего полки магазинов пустеют раньше, чем сотрудники супер маркетов успевают выложить новые партии.

"Есть у нас все, мы выкладывать не успеваем. Может варенье или медовуху делают, может просто паникуют, не знаю. Но сахар по несколько килограммов разом берут", - рассказала Накануне.RU один из кассиров сети "Магнит".

О том, что проблем с сахаром в Екатеринбурге нет, заявила и заведующий сектором производства потребительских товаров, общественного питания комитета по товарному рынку города Ксения Ильина. По ее словам, после поступления обращений была проведена проверка, которая и подтвердила данное утверждение.

"У нас нет проблем с сахаром в Екатеринбурге. Мы когда узнавали, нам сообщили, что нет никаких перебоев с сахаром. Во всех крупных сетях сахар имеется. Если может где-то точечно нет – это одно, но сахар есть, и довезут в случае чего. После обращений граждан мы промониторили, и проблем с сахаром не выявили", - рассказала Ильина.

Несмотря на это, свердловское отделение УФАС уже направило информацию о вероятном дефиците в центральный аппарат, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

"По поводу информации о возможном дефиците сахара в торговых сетях, мы направили информацию в центральный аппарат о том, что у нас есть такое обращение и как мы можем дальше взаимодействовать, все это раскрывать и понимать ситуацию. Мы пока ждем ответ и все проводим во взаимодействии с центральным аппаратом", - сообщили в пресс-службе.

Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой решить проблему с дефицитом сахара в магазинах региона направило и местное отделение партии "Родина", однако на данный момент ответа все еще не получило.

Напомним, что в департаменте информационной политики Свердловской области, объяснили нехватку товара проблемами с логистикой и поставкой через транспортные компании в торговые объекты.

"В большинстве несетевых магазинов сахар есть. Он продается по установленным ранее ценам", - заявили в департаменте.