Россияне часто заражаются гепатитом B в кабинетах у стоматологов - гепатолог

Стоматологические кабинеты стали одним из основных путей распространения гепатита B (он передается с биологическими жидкостями), полагает гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких.

"Люди, которые переносили оперативное лечение, лечились у стоматолога, особенно, если там травматичная экстракция зуба происходила, протезирование: да простят меня коллеги-стоматологи, скорее всего, именно стоматология стоит на первом месте. Чтобы заразиться вирусом гепатита B, нужна одна стотысячная миллилитра крови, содержащая вирус. Вирусом гепатита C заразиться несколько сложнее", - заявил Бацких в эфире радио "Говорит Москва".

Эксперт посоветовал лечиться в проверенных местах, где нет нарушений санитарных требований.

"Стоматолог должен не просто протереть ваткой и поменять наконечник для бормашины, а при вас доктор должен достать из шкафа опечатанный пакет герметичный и при вас распечатать наконечник для бормашины, инструменты, которые он будет использовать, если планируется более-менее серьёзное вмешательство", - добавляет гепатолог.

Среди других путей передачи вируса распространены: употребление наркотиков, татуаж, пирсинг, маникюр, педикюр, выполненный в "сомнительных местах", а также беспорядочную половая жизнь, гомосексуальные контакты и диализ.