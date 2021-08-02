Россияне часто заражаются гепатитом B в кабинетах у стоматологов - гепатолог

02 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
стоматология оборудование (2016) | Фото: УФССП по Свердловской области

Россияне часто заражаются гепатитом B в кабинетах у стоматологов - гепатолог

Стоматологические кабинеты стали одним из основных путей распространения гепатита B (он передается с биологическими жидкостями), полагает гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких.

"Люди, которые переносили оперативное лечение, лечились у стоматолога, особенно, если там травматичная экстракция зуба происходила, протезирование: да простят меня коллеги-стоматологи, скорее всего, именно стоматология стоит на первом месте. Чтобы заразиться вирусом гепатита B, нужна одна стотысячная миллилитра крови, содержащая вирус. Вирусом гепатита C заразиться несколько сложнее", - заявил Бацких в эфире радио "Говорит Москва".

Эксперт посоветовал лечиться в проверенных местах, где нет нарушений санитарных требований.

"Стоматолог должен не просто протереть ваткой и поменять наконечник для бормашины, а при вас доктор должен достать из шкафа опечатанный пакет герметичный и при вас распечатать наконечник для бормашины, инструменты, которые он будет использовать, если планируется более-менее серьёзное вмешательство", - добавляет гепатолог.

Среди других путей передачи вируса распространены: употребление наркотиков, татуаж, пирсинг, маникюр, педикюр, выполненный в "сомнительных местах", а также беспорядочную половая жизнь, гомосексуальные контакты и диализ.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: гепатит, стоматология, гепатолог, вирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети