ЮНЕСКО дал России полгода на решение проблем озера Байкал

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Россию остановить ослабление режима охраны озера Байкал.

Российским властям рекомендовано пригласить на озеро международную миссию для обсуждения проблем. Об этом сообщили в коалиции "Реки без границ", пишет Regnum.

Комитет выразил беспокойство в связи с разрешением временно расширить диапазон допустимых колебаний уровня Байкала в 2,3 раза. Обеспокоенность также вызвали неконтролируемая застройка побережья и ситуация с отходами Байкальского ЦБК.

Подробный отчет о выполнении решения по Байкалу Россия должна предоставить к февралю 2022 года. В случае неисполнения озеро может быть включено в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

В июле в Бурятии заявили, что дальнейшее повышение уровня озера Байкал приведет к затоплению прибрежной территории и нарушению экосистемы озера.

Отмечалось, что ранее из-за оценки Росгидромета было принято, возможно, некорректное решение о недостаточном сбросе воды Иркутской ГЭС. В результате 12 июля режим работы станции был установлен с пропуском 3100 кубометров в секунду, а уровень озера начал расти. Ежедневно он повышается на 3 см, что уже привело к подтоплению побережья в прибайкальских районах Бурятии.