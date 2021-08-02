02 Августа 2021
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Общество За рубежом
Лесные пожары в Турции (2021) | Фото: Telegram / Mash

Локализованы почти все лесные пожары – власти Турции

Власти Турции заявили о локализации 122 из 129 лесных пожаров в 35 провинциях. Официальный представитель администрации президента страны Фахреттин Алтун отметил, что "борьба с лесными пожарами, охватившими Турцию, продолжается, мобилизованы все государственные возможности.
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"Турция - сильная страна. Наше государство крепко стоит на ногах. Как отметил наш президент, все наши потери, за исключением человеческих жертв, будут возмещены", - подчеркнул Алтун.

Лесные пожары унесли жизни минимум восьми человек, число пострадавших приближается к тысяче.

Между тем, накануне ответственность за поджог лесов взяла на себя организация "Дети огня", признанная в Турции террористической. По данным местного издания Yeni Şafak, организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая также признана официальной Анкарой террористической. В заявлении организации говорится, что члены "Детей огня" пошли на поджоги лесов, потому что "турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем"

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Теги: лесные пожары, турция, локализация



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