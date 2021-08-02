Глава Нефтеюганска ушел в трехмесячный отпуск

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев уходит в трехмесячный отпуск. Исполнять обязанности мэра станет его заместитель Андрей Пастухов, передает корреспондент Накануне.RU.

В СМИ появилась информация об отставке мэра. Однако глава Нефтеюганска эти сведения опроверг.

"Нет никакой отставки, я в отпуске", - сообщил он.

Столь долгий отпуск мэр объяснил тем, что у него накопилось много неиспользованных дней отпуска. Выйти на работу градоначальник планирует 30 октября. Процедура избрания нового мэра к этому времени еще не должна быть завершена.