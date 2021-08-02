02 Августа 2021
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Общество В России
Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский (2016) | Фото: nakanune.ru

Стало известно, чем может заняться комиссия Мединского по историческому просвещению

На прошлой неделе президент России создал межведомственную комиссию по историческому просвещению, которую возглавил его помощник, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Определены и структуры, представители которых должны войти в комиссию. Судя по всему, преимущество будет не у ученых-историков, а у силовиков. Так, в состав новой комиссии должны входить представители администрации президента, Совбеза, Генпрокуратуры, Следственного комитета, МИДа, Минобороны, МВД, Минкультуры, Минпросвещения, Минобразования, Минцифры, Минюста, СВР, ФСБ, Росархива, РАН, Российского исторического общества (его возглавляет директор СВР Сергей Нарышкин), Российского военно-исторического общества (его возглавляет Мединский), общества "Знание" и ВГТРК.

Информационным и организационным обеспечением совета займется управление президента по общественным проектам.

"Ведомости" отмечают, что у президента Дмитрия Медведева была подобная структура, но она не выявила ни одной громкой исторической ошибки.

У новой комиссии могут быть иные задачи – к примеру, она поможет развивать и продвигать официальные версии истории, которую излагает президент в последних статьях об Украине и Великой Отечественной войне, говорит доктор исторических наук Андрей Зубов. Если не наполнить новую структуру реальным смыслом, она может оказаться мертворожденной и остаться лишь дополнительной трибуной для Мединского, полагает он.

Политолог Сергей Марков считает, что структура будет участвовать в разработке и корректировке школьных учебников по истории.

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Теги: просвещение, владимир мединский, комиссия, история



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