В Челябинской области проход к озеру перегородили шлагбаумами и заборами

В Челябинской области жители пожаловались на арендаторов, которые не пускают их к озеру Подборное. Коммерсанты установили шлагбаумы, преграждающие доступ к воде, и заборы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии.

Озеро Подборное всегда славилось своими целебными грязями и уникальной лечебной водой. Однако в этом году здесь появились арендаторы. После этого в министерство стали поступать жалобы.

"Шлагбаум, перетянутые лентой дороги и навязываемый сервис вызвали массу негодований у южноуральцев", - отметили в ведомстве.

30 июля на озере была организована проверка при участии сотрудников министерства экологии Челябинской области и прокуратуры. Проверяющие вывили заборы в 20 метровой береговой полосе, автопарковки в водоохранной зоне. Кроме того, они зафиксировали вдоль дороги рвы, препятствующие подъезду к озеру. Это запрещено законом.

Теперь арендатором, которые пытаются организовать платные парковки на территории памятника природы, грозит штраф в размере до 300 тыс. руб. Рейды на озерах будут продолжаться.