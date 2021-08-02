МОК не будет применять санкции к Белорусии до прояснения ситуации с Тимановской

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что организация не будет применять санкций к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Беларуси в связи с ситуацией с бегуньей Кристиной Тимановской.

В организации намерены получить полную картину по ситуации, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он сообщил, что МОК запросил у НОК Белоруссии полный отчет, передает Regnum.

Напомним, легкоатлетка Тимановская, которую власти страны решили вернуть с Олимпийских игр в Токио, пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката. Ряд СМИ сообщил, что спотсменка готова попросить убежища в австрийском посольстве в Токио, другие писали, что девушка пытается связаться с представителями белорусской диаспоры в Японии. По некоторым данным, сейчас легкоатлетку перевезли в "безопасное место" на время проверки.

Сообщалось, что спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что Тимановская снимается с соревнований "по психологическим причинам", но девушка в соцсетях опровергала это, заявляя, что врач ее не осматривал.