Лесные пожары тушат на греческом Родосе: эвакуированы две деревни
Жители двух населенных пунктов были эвакуированы в связи с крупным лесным пожаром в Греции.
Как сообщают местные СМИ, в воскресенье на Родосе между деревнями Сорони и Толос загорелись леса. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень Псинфос и Марица.
Из-за пожара практически весь остров в течение нескольких часов оставался без воды и электроэнергии.
Для борьбы с огнем привлечена пожарная авиация, в том числе российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, пишет Regnum.
За последние двое суток в Греции было зарегистрировано более ста очагов лесных пожаров. Основная причина их возникновения - крайне жаркая погода.
Напомним, уже несколько дней сильные лесные пожары окружают курортные провинции Турции. Погибли по меньшей мере восемь человек, число пострадавших приближается к тысяче.
Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя организация "Дети огня", признанная в этой стране террористической и запрещенной.