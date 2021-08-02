02 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
лесной пожар тушение (2015) | Фото: ГУ МЧС РФ по Челябинской области

Лесные пожары тушат на греческом Родосе: эвакуированы две деревни

Жители двух населенных пунктов были эвакуированы в связи с крупным лесным пожаром в Греции.

Как сообщают местные СМИ, в воскресенье на Родосе между деревнями Сорони и Толос загорелись леса. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень Псинфос и Марица.

Из-за пожара практически весь остров в течение нескольких часов оставался без воды и электроэнергии.

Для борьбы с огнем привлечена пожарная авиация, в том числе российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, пишет Regnum.

За последние двое суток в Греции было зарегистрировано более ста очагов лесных пожаров. Основная причина их возникновения - крайне жаркая погода.

Напомним, уже несколько дней сильные лесные пожары окружают курортные провинции Турции. Погибли по меньшей мере восемь человек, число пострадавших приближается к тысяче.

Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя организация "Дети огня", признанная в этой стране террористической и запрещенной.

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Теги: лесные пожары, греция, родос



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