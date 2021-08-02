Названа дата расселения в Советском районе Югры аварийного жилья

Губернатор Наталья Комарова встретилась с жителями Советского района. Во время разговора глава муниципалитета Игорь Набатов назвал дату расселения аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Набранные темпы жилищного строительства позволяют нам с уверенностью говорить о том, что в 2022 г. мы полностью завершим расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г. До конца 2021 г. план расселения будет исполнен на 80%", - сказал Набатов.

Также разговор зашёл о деятельности предприятий, которые размещены на территории района. Так, о производственном цехе ООО "Лесопромышленный комбинат "Самза" рассказал генеральный директор общества Сергей Смышляев. В 2019 г. были приобретены производственные мощности Самзасского лесопильного завода, и в реконструкцию завода инвестировано более 160 млн руб.

"Направленные инвестиции позволили запустить производство распиловки и строгания древесины с нулевого цикла, и в настоящий момент комбинат может производить до 1, 2 тыс. "кубов" сухого пиломатериала, до 200 "кубов" цилиндрованного бревна в месяц и до 230 – погонажных изделий", - сказал предприниматель.

Сергей Смышляев добавил, что комбинат специализируется на производстве и строительстве загородных деревянных домов, бань и малых архитектурных форм. В 2020 г. был построен двухквартирный жилой дом в посёлке Коммунистический.

"Мне, инвестору из другого региона комфортно, вести свой бизнес в Югре", - добавил гендиректор.