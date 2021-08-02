02 Августа 2021
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Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Уралец после ссоры с девушкой угрожал ножом врачам "скорой"

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело жителя поселка Сосьва Серовского района. Мужчина обвиняется в угрозах убийством бригаде "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером 13 июня уралец поссорился со своей девушкой, после чего в состоянии эмоционального расстройства нанес себе травмы. Девушка вызвала "скорую".

Когда фельдшеры приехали, мужчина, не желая, чтобы ему была оказана медицинская помощь, взял нож и пошел навстречу врачам. Он стал замахиваться ножом в сторону женщин и высказывать в их адрес угрозу убийством. Они испугались и восприняли ее реально.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Серовский районный суд. Агрессору грозит до пяти лет лишения свободы.

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Теги: скорая, угрозы, суд



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